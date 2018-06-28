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TUNUSLU YOLCU APRONDAKİ BİR UÇAĞIN İNİŞ TAKIMLARINA ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

  Tunuslu bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Tunuslu bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Yolcunun kaçak yollardan girdiği apronda körükte bulunan Katar Havayolları uçağının yanına gelen ve uçağın iniş takımlarına üzerine çıkan yolcu daha sonra polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunuslu A.H, annesi ile birlikte ülkesine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki Tunuslu yolcu daha sonra Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 705 bekleme sonuna gitti. Uçağın kalkışını bekleyen yolcu bir anda 703 nolu kapıyı zorla açarak aprona kaçtı. Aprona çıkan yolcu o sırada park alanında bulunan ve piste gitmeye hazırlanan Katar Havayolları'nın uçağının önüne geldi. A.H. burada uçağın iniş takımlarına kadar yaklaşarak birinin üzerine çıktı . Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan yolcunun yapılan güvenlik aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Doha'ya gidecek QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da yaşanan olay nedeniyle uçağın ve yolcularının tekrar güvenlik kontrolünden geçmesini istedi. Göz altına alınan Tunuslu yolcu polise verdiği ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. A.H'nin panik atak hastası olduğu iddia edildi.

Görüntü dökümü:
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-Uçaktan görüntüler
-Uçağın altında inceleme yapılması
-Yolcuların terminale alınması ve güvenlik kontrolüw
-Tunuslu yolcunun sağlık kontrolüne götürülmesi

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