Tunuslular bayram sevincini sokak fotoğrafçılarıyla ölümsüzleştiriyor

TUNUS (AA) - Tunuslu aileler, ramazan bayramında sevinçlerini ölümsüzleştirmek için meydanlara kurulan renkli amatör stüdyolardaki sokak fotoğrafçılarının yolunu tuttu.
Bayram namazının kılınmasının ardından, başkent Tunus'taki Bardo Meydanında sağlı-sollu kurulmuş amatör stüdyolarda hareketlilik başladı.
Çocuklarıyla gelen aileler, bayram sevincini amatör stüdyolarda fotoğraflar çektirerek ölümsüzleştirdi. Küçük çocuklar, zaman zaman bayramlıkları ile tek başına fotoğraf çekinirken, bazen de tüm aile fertleri birlikte objektif karşısına geçti.
Stüdyolardaki arka plan ve aksesuar seçeneklerinde, çocukları prens gibi gösterecek tahtlardan, Tunus'a özel "Seşiye" isimli geleneksel başlığa, küçük yavru atlardan, çocukların üzerine bineceği motosikletlere kadar renkli seçenekler ailelerin beğenisine sunuldu.
Tunus'un sembol kentlerinin arka planlarının yanı sıra Tunus'un klasik ev süslemelerini andıran fonlar da meydanda yer aldı.
Bardo Meydanı'nda yirmi yıldır sokak fotoğrafçılığı yaptığını belirten Adil el-Futuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin bugün yaşadığı zorlu ekonomik koşullara rağmen çocukların bayram sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Tunuslu Muaz Zekvani de bu geleneği yaşatmak ve güzel bir bayram hatırası saklamak için meydana geldiğini belirtti.
Bu yaz Tunus milli takımının Rusya'da mücadele edecek olması da bazı sokak fotoğrafçıları tarafından stüdyolara yansıtıldı. Dünya kupası maketi, Tunus milli takımı ve arkada Moskova'daki ünlü Kızıl Meydanın bulunduğu amatör stüdyo ailelerden yoğun ilgi gördü.
Aileler, çektirdikleri hatıra fotoğraflarını 5 dinardan (yaklaşık 2 dolar) başlayan fiyatlarla evlerine götürdü.
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