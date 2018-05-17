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Tunuslular ramazanın ilk teravihinde Filistinliler için dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 02:39 | Son Güncelleme

Tunuslular ramazanın ilk teravihinde Filistinliler için dua etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazında Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için ellerini semaya kaldırdı.

Tunusluların, teravih namazı için başkentte tercih ettiği camilerden biri de, otantik mimarisi ve karakteristik mavi kapılı evleriyle meşhur Sidi Busaid beldesindeki Gafran Mescidi oldu.

Teravih namazında getirilen salavatların yanı sıra, mescide gelen Tunuslular, Filistin ve Gazze'deki müslümanlar için dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ramazan Teravih Tunus

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