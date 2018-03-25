Tunus'ta 5. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı

HAMMAMET (AA) - Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen 5. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı başladı.
Sahil kasabası Yasmine Hammamet'te bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan karnavala Fransa, Endonezya, İtalya ve Cezayir'in de aralarında olduğu 8 ülkeden 800 katılımcı iştirak ediyor.
Karnavalın Genel Koordinatörü Velid Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenecek gösterilerin ücretsiz olduğunu söyledi.
Hammamet Turizm İdaresi Müdürü Emal Kıddiş de karnavalın eğlence yönünün yanı sıra bölge ekonomisini de canlandırdığını, etkinlik dolayısıyla 30 bin kişinin ziyaret ettiği kasabadaki turistik tesislerin tam doluluğa yaklaştığını kaydetti.
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