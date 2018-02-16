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Tunus'ta 6 Mayıs'taki yerel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Tunus'ta 11 partiden oluşan muhalefet ittifakı, 6 Mayıs'taki yerel seçimlere 350 yerel yönetim biriminden sekseninde ortak liste ile katılacak - İttifak, aday olmak isteyen bazı kişilere adaylıktan çekilmesi için yerel yöneticiler tarafından baskı yapıldığını öne sürdü

TUNUS (AA) - Tunus'ta on bir farklı partiden oluşan muhalefet ittifakı, 6 Mayıs'taki yerel seçimlere 350 yerel yönetim biriminden 80'inde ortak liste ile katılacağını açıkladı.

Tunus'ta geçen ay kurulduğunu açıklayan Sivil Birlik isimli muhalefet ittifakı, başkentte bugün basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Tunus Projesi (21 milletvekili), Afak Tunus (10 milletvekili), Tunus Girişimi Partisi (3 milletvekili), Cumhuriyetçi Parti (1 milletvekili) gibi mecliste temsili bulunan partilerin yanı sıra ittifak içindeki 11 farklı partiden temsilciler katıldı.

Afak Tunus Partisi Genel Başkanı Yasin İbrahim, basın toplantısında, ittifak içinde aday olmak isteyen bazı kişilere adaylıktan çekilmesi için yerel yöneticiler tarafından baskı yapıldığını öne sürdü.

İbrahim, "baskılar bireysel eylem dahi olsa, hükümetin sorumluluk alarak bu tür ihlallerin önüne geçmesi gerektiğini" söyledi.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabi ise toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifakın 350 yerel yönetim biriminden 80'inde ortak aday listesi sunacağını açıkladı.

Şabi, geri kalan bölgelerde ise ittifak içindeki partilerin kendi listeleri ile katılacağını duyurdu.

Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından ilk yerel seçimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

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