Tunus'ta 7 yılda 20 bin kaçak göçmen yakalandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta yaklaşık 7 yılda 20 bin civarında kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.
Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Uzman Araştırmacı Muiz Garbi, başkent Tunus'ta düzenlenen basın toplantısında, ülkede devrimin yaşandığı 2011 yılından Ekim 2017'ye kadar yaklaşık 20 bin kaçak göçmenin yakalandığını belirtti.
Tunus makamlarının bu süreçte 930 kaçak göç operasyonunu başarısızlığa uğrattığını kaydeden Garbi, yasa dışı göçle Avrupa'ya ulaşanların sayısının ise 38 bini bulduğunu ifade etti.
Garbi, yakalanan söz konusu 20 bin kişiden yaklaşık 13 bininin Tunuslu olduğuna dikkati çekti.
Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından yasa dışı göç oranları artmıştı.
Tunus sahilleri sık sık Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenlerin umuda yolculuk girişimlerine sahne oluyor.
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