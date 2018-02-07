HABER

Tunus'ta askeri helikopter düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

Tunus'un doğusunda meydana gelen helikopter kazasında bir asker öldü

TUNUS (AA) - Tunus'un doğusunda askeri helikopterin kalkışı esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nabil vilayetine bağlı üniversite hastanesinde görev yapan Doktor Sami er-Refik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri helikopterin düşmesi sonucu hastaneye getirilen askerlerden birinin öldüğünü, iki askerin ise yaralı olduğunu söyledi.

Askerlerin vücutlarındaki kırıklar nedeniyle durumlarının ciddi olduğunu ifade eden Refik, yaralıların başkentteki askeri hastaneye nakledildiklerini aktardı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Bilhasan el-Veslati, AA muhabirine, ülkenin doğusundaki Suse vilayetine bağlı askeri bir üstten havalanan helikopterin kalkış sırasında düştüğünü doğruladı.

Helikopterdeki askerlerin hastaneye kaldırıldığını bildiren Veslati, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri hastane helikopter Tunus

En Çok Okunan Haberler

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

Erdoğan işaret etmişti, düğmeye basıldı! 'Türk' ibaresi kaldırılıyor

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Yenişehir’e spor salonu

Yenişehir’e spor salonu

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.