Tunus'ta askeri helikopter düştü: 1 ölü

TUNUS (AA) - Tunus'un doğusunda askeri helikopterin kalkışı esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Nabil vilayetine bağlı üniversite hastanesinde görev yapan Doktor Sami er-Refik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri helikopterin düşmesi sonucu hastaneye getirilen askerlerden birinin öldüğünü, iki askerin ise yaralı olduğunu söyledi.
Askerlerin vücutlarındaki kırıklar nedeniyle durumlarının ciddi olduğunu ifade eden Refik, yaralıların başkentteki askeri hastaneye nakledildiklerini aktardı.
Öte yandan, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Bilhasan el-Veslati, AA muhabirine, ülkenin doğusundaki Suse vilayetine bağlı askeri bir üstten havalanan helikopterin kalkış sırasında düştüğünü doğruladı.
Helikopterdeki askerlerin hastaneye kaldırıldığını bildiren Veslati, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Beyoğlu'nda midye operasyonu
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum