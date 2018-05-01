Tunus'ta atmosferi hissedilmeyen yerel seçimler

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus halkı devrimden sonra ilk yerel seçim için bu hafta sonu sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ancak ülke sokaklarında seçim atmosferi hissedilmiyor.
Tunus, 2011 yılında gerçekleştirdiği devrimin ardından yerel yönetimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Ülkede 14 Nisan'da başlayan kampanya dönemi, 2014 yılındaki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bir seçim atmosferi yaşanmıyor.
Ülke tarihinde ilk kez, ordu ve emniyet mensupları seçimlerden bir hafta önce, dün, oy kullandı. Ancak, ordu ve emniyet mensubu yaklaşık 36 bin 500 seçmenin sadece yüzde 12'si sandığa gitti.
Tunuslu uzmanlar, gittikçe zorlaşan ekonomik şartlar, yüksek işsizlik ve grev gibi toplumsal olayların yaşandığı ülkede, siyasi aktörlerin seçmeni sandığa gitmeye ikna etmekte zorlanacağını ifade ediyor.
Arap Baharı isimli süreçten birçok demokratik, hak ve özgürlük kazanımlarıyla çıkmayı başaran Tunus, bu başarısını ekonomik beklentilere yansıtamadı. Kuzey Afrika ülkesi, bu yıl başında 2018 bütçesinin öngördüğü fiyat artışı nedeniyle ülke genelinde kitlesel sokak hareketlerine sahne oldu.
- Tunusluların alım gücünün azalması
Tunus'ta bir dönem Kültür Bakanlığı yapmış, Tunus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Üyesi Mehdi Mebruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sokaktaki Tunusluların, yerel seçimlerden ziyade ekonomik durumun kötüleşmesi, enflasyonla birlikte ürünlere gelen zam, halkın alım gücünün zayıflaması, grev ve protestolar gibi toplumsal olaylara" cevap aradığı değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetteki yeni tablonun seçmeni sandıktan uzaklaştırdığı yorumunu yapan Mebruk, seçmenlerin yerel seçimlere katılan siyasi parti, bağımsız ve ittifak listelerindeki onlarca adayı tanımadığını ve bunlar arasında ayrım yapamadığını sözlerine ekledi.
Siyasilerden umudunu yitiren gençlerin birçoğunun sandığı boykot edebileceğini belirten Mebruk, "Gençler arasında özellikle adaletteki eşitsizlik ve yüksek işsizlik gibi sorunlar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Gençler kendilerine acımayan siyaset sınıfını cezalandırmak isteyebilir." diye konuştu.
- Yüksek katılım beklenmiyor
Tunus Ulusal Gençlik Gözlemevi Başkanı Muhammed Cüveyli, adayların genel seçimlerin aksine seçmenle bire bir iletişimde olacağını dolayısıyla ayrı bir dinamiğe sahip olduğunu ancak yüksek bir katılım oranı beklemediğini aktardı.
Tunus'taki genel durumun sandığa yansıyacağı görüşünü paylaşan Cüveyli, "Tunus'taki genel durum şu anda kötü. Bu memnuniyetsizlik oluşturuyor. Birçok seçmen sandığa gitmeyerek bu durumdan rahatsızlığını dile getirecektir." ifadelerini kullandı.
Tunus Nida Tunus Hareketi Milletvekili Tayyip el-Medeni ise, sosyal gerçekler ve yerel seçimlerin birbirinden ayrılamayacağını belirterek, "ekonomik zorluklar ve toplumsal olaylar, seçimin sonucunu, seçim kampanyalarını ve seçime katılımı etkileyeceğini" belirtti.
Seçim kampanyasının ilk haftalarını "yavaş" diye tanımlayan ve son haftada ivme kazandığını savunan Medeni, özellikle parlamenterlerin seçim bölgelerine giderek bölge ziyaretleri yapacağını aktardı.
- Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler
"Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, 6 Mayıs'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidecek.
Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için 50 bin aday yarışacak. Adaylardan, yüzde 52'den fazlasını 35 yaş altı gençler oluşturuyor.
Ülke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak.
Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.
Tunus'ta ülkede grev ve protestoların oluşturduğu toplumsal hareketlilik, ekonomik kriz ve yüksek işsizlik gibi sorunlar nedeniyle, seçmenin sandıktan uzak duracağı yorumları yapılıyor.
Tunus'ta uluslararası anket şirketlerinin verilerine göre, kararsızların oranı yüzde 40'ların üzerinde seyrediyor.
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