Tunus'ta atmosferi hissedilmeyen yerel seçimler

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus halkı devrimden sonra ilk yerel seçim için bu hafta sonu sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ancak ülke sokaklarında seçim atmosferi hissedilmiyor.

Tunus, 2011 yılında gerçekleştirdiği devrimin ardından yerel yönetimler için 6 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Ülkede 14 Nisan'da başlayan kampanya dönemi, 2014 yılındaki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bir seçim atmosferi yaşanmıyor.

Ülke tarihinde ilk kez, ordu ve emniyet mensupları seçimlerden bir hafta önce, dün, oy kullandı. Ancak, ordu ve emniyet mensubu yaklaşık 36 bin 500 seçmenin sadece yüzde 12'si sandığa gitti.

Tunuslu uzmanlar, gittikçe zorlaşan ekonomik şartlar, yüksek işsizlik ve grev gibi toplumsal olayların yaşandığı ülkede, siyasi aktörlerin seçmeni sandığa gitmeye ikna etmekte zorlanacağını ifade ediyor.

Arap Baharı isimli süreçten birçok demokratik, hak ve özgürlük kazanımlarıyla çıkmayı başaran Tunus, bu başarısını ekonomik beklentilere yansıtamadı. Kuzey Afrika ülkesi, bu yıl başında 2018 bütçesinin öngördüğü fiyat artışı nedeniyle ülke genelinde kitlesel sokak hareketlerine sahne oldu.