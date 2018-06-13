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Tunus'ta BAE'nin darbe planına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 06:30 | Son Güncelleme

BAE'nin, görevden alınan eski içişleri bakanı ile tasarladığı öne sürülen darbe planı girişimi Tunuslular tarafından protesto edildi

TUNUS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), görevden alınan eski içişleri bakanı ile tasarladığı öne sürülen darbe planı girişimi Tunuslular tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'un sembolik Habib Burgiba Caddesi üzerindeki tiyatro binası önünde toplanan kalabalık, hükümetin düşmesi ve yönetimin değiştirilmesinin amaçlandığı öne sürülen darbe planını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protesto sırasında söz alan göstericiler, "BAE ve iş birlikçi devletlerin, ülkelerindeki devrimi bitirmeye gücünün yetmeyeceği, Tunus'ta yeniden diktatörlük yönetiminin kaim olmayacağını, Tunus devriminin kazanımlarını sürdüreceği" yönünde slogan attığı görüldü.

-Ne yaşanmıştı?

Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris merkezli Fransızca yayın yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı haberde, BAE istihbarat birimlerinin Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldiği ileri sürülmüştü.

Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandığı belirtilmişti.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi tarafından engellendiği belirtilmişti.

Tunus'un güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır olduğu" yorumunu yapılmıştı.

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkati çekilmişti.

Öte yandan, Tunus yerel basınında da İbrahim'in Mart ayında Suudi Arabistan'a giderek burada Kral Selman ve Riyad'daki üst düzey yöneticiler ile görüştüğü detayına işaret etmişti.

İbrahim'in beş gün süren Suudi Arabistan gezisinin ardından, Kral'ın özel uçağı ile Tunus'a döndüğü ve gezideki temaslarına ilişkin Başbakan Yusuf Şahid'e bilgi vermediği iddialarına yer verilmişti.

Arap Baharı isimli süreçten elde ettiği demokratik kazanımları korumayı başaran tek ülke Tunus, baharı kışa çeviren karşı devrimlerin destekçisi BAE, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından yakından izleniyor.

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