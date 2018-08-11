TUNUS (AA) - Tunus'un başkenti Tunus'ta Meclis binasının önünde binlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin meclise sunduğu önerilere karşı gösteri düzenledi.

"Kur'an, Anayasa ve Adil Gelişim Savunması için Ulusal Koordinasyon"un çağrısıyla ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi, Meclis binasının karşısındaki Bardo Meydanı'nda toplanarak, "Miras hükümlerini değiştirmek Kur'an'a saldırıdır”, "Rapor ideolojik çatışmayı derinleştirir", "Tunus halkı özgürdür. Rapor meclisten geçmeyecek" sloganları attı.

Koordinasyon üyesi Afif el-Kuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus halkı bugün tüm sınıflarıyla, tüm kentleriyle raporu kabul etmediklerini söylemek için çıktı." dedi.

Tunus Şeyhleri Heyeti Başkanı Ömer bin Ömer de söz konusu gösterinin bazı şahıs ve gruplar tarafından saldırılara maruz kalan İslam dinine destek çıkmanın bir parçası olduğunu kaydetti.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 13 Ağustos 2017'de Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını istediğini söylemişti.