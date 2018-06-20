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"Tunus'ta darbe yaşanmadı ve yaşanmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, ülkesinde "darbe olmadığını ve olmayacağını" söyledi

TUNUS (AA) - Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesinde darbe planladığı iddialarına ilişkin, "Tunus'ta bir darbe yaşanmadı ve yaşanmayacak." dedi.

Zubeydi, Tunus ordusunun 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkentte düzenlenen törende konuştu.

Darbe iddialarını özellikle bu turizm döneminde "felaket tellallığı ve kışkırtma" olarak niteleyen Zubeydi, "Darbe iddiası, boş laf. Tunuslular, güvenlik birimleri ve ordusu ile gurur duymalı ve bunları korumalı. Tunus'ta darbe yaşanmadı ve yaşanmayacak." diye konuştu.

- Ne olmuştu?

"MondAfrique" isimli internet sitesi, BAE istihbarat birimlerinin, görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Cerbe Adası'nda gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Toplantıda, "İbrahim'in Tunus'ta cumhurbaşkanlığına getirilmesini ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandığı iddia edilmişti.

BAE'nin Tunus'ta içişleri bakanı üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek görevden uzaklaştırmak" olduğuna dikkat çekilmişti.

BAE'nin Tunus Büyükelçisi Salim İsa ise iddiaları yalanlayarak, iki ülke ilişkilerinin "iyi" olduğunu söylemişti.

Darbe iddialarında adı geçen eski İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da yüzlerce göçmenin hayatını kaybettiği Kerkene Adası açıklarındaki tekne faciasının ardından Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Lütfi İbrahim Tunus

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