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Tunus'ta Filistin Kültür Mirası haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Başkent Tunus'ta Filistin Kültür Mirası haftası etkinlikleri başladı -Filistinli Aktivist Hüseyni: "Filistin kültürel mirası, bugün Siyonizm'in Yahudileştirme politikalarıyla tarihinin en büyük hırsızlığına maruz kalıyor"

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentinde, Filistin kültürünün tanıtımının yapılacağı "Filistin Kültür Mirası" haftası etkinlikleri başladı.

Başkentin sembolik caddesi Habib Burgiba üzerindeki etkinlik alanında, Filistin Kültür Mirası haftası çerçevesinde, Filistin kültürüne ait folklor dansı "Debke" gösterileri ve mini konserlerin yanı sıra, geleneksel nakışlar, ahşap oyma örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Öte yandan Filistinli fotoğrafçı Halil Gayt'ın objektifinden Filistinlilerin İsrail işgaliyle uğradıkları sıkıntıları aktaran fotoğraf sergisi gerçekleştiriliyor.

Filistin'den gelen aktivist Kemal el-Hüseyni, festival alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin kültürel mirası, bugün Siyonizm'in Yahudileştirme politikalarıyla tarihinin en büyük hırsızlığına maruz kalıyor. Tüm Arap dünyası, Kudüs'ü geri almak için bir araya gelmeli." diye konuştu.

Filistinlilerin kıyamet gününe kadar İslam aleminin onuru için Kudüs'ün bekçisi olacağını aktaran Hüseyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının bir geçerliliği olmadığını dile getirdi.

Tunus'ta gerçekleştirilen Filistin Kültür Mirası etkinlikleri, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

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