TUNUS (AA) - Tunus'un başkenti ve Sfakes vilayetinde Filistin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümünde Filistin davasına destek amacıyla yüzlerce Tunuslu gösteri düzenledi.

Başkentin sembolü Habib Burgiba Caddesi'nde Filistin bayraklarıyla toplanan yüzlerce kişi, "Halk Filistin'in bağımsızlığını istiyor", "İsrail ile ilişkileri normalleştirmek, suç olmalı" şeklinde pankartlar taşıyarak, dev Filistin bayrağı açtı.

Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği çatı oluşumun parlamentoda 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe Siyasi Büronun üyesi Hafız ez-Zevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ve İslam halklarının "çıplak göğüslerini işgalin kurşunlarına karşı siper eden Filistinlilerle birliktelik sergilemesi" gerektiğini dile getirdi.

Gazze'de dünkü gösterilerde 15 Filistinlinin işgal kurşunları ile şehit edilmesine işaret eden Zevari, Tunus'ta da aynı şekilde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kapsamına alınmasını öngören yasa için çalıştıklarını bildirdi.

-Geleneksel danslarla Toprak Günü anması