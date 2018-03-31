TUNUS (AA) - Tunus'un başkenti ve Sfakes vilayetinde Filistin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümünde Filistin davasına destek amacıyla yüzlerce Tunuslu gösteri düzenledi.
Başkentin sembolü Habib Burgiba Caddesi'nde Filistin bayraklarıyla toplanan yüzlerce kişi, "Halk Filistin'in bağımsızlığını istiyor", "İsrail ile ilişkileri normalleştirmek, suç olmalı" şeklinde pankartlar taşıyarak, dev Filistin bayrağı açtı.
Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği çatı oluşumun parlamentoda 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe Siyasi Büronun üyesi Hafız ez-Zevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ve İslam halklarının "çıplak göğüslerini işgalin kurşunlarına karşı siper eden Filistinlilerle birliktelik sergilemesi" gerektiğini dile getirdi.
Gazze'de dünkü gösterilerde 15 Filistinlinin işgal kurşunları ile şehit edilmesine işaret eden Zevari, Tunus'ta da aynı şekilde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kapsamına alınmasını öngören yasa için çalıştıklarını bildirdi.
-Geleneksel danslarla Toprak Günü anması
Öte yandan Filistin için Tunus Öğrenciler Birliği, ülkenin güneyindeki Sfakes vilayeti kadim şehri önündeki kent meydanında Filistin Toprak Günü programı düzenledi.
Programa Filistin direnişinin sembolü haline gelen geleneksel şal "Kefiye" ile gelen yüzlerce Tunusluyu, kadim şehrin kapılarına asılmış dev Filistin ve Tunus bayrakları karşıladı.
Filistinlilerin geleneksel dansı "Dabke" gösterisinin yanı sıra, Filistin bayrağını taşıyan atlı biniciler gösterilere renk kattı.
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı. Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
"Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün Gazze sınırına akın etmişti.
Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için bugünü yas ilan edilmişti.
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