Tunus'ta Gannuşi'den uzlaşı çağrısı

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile görüşmesinde, "Tunus'un her zamankinden daha fazla uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, bugün Cumhurbaşkanlığı makamı Kartaca Sarayı'nda Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, "Tunus'u daha önce de kurtaran ve bir istisna olmasını sağlayan uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Gannuşi, hem siyaset hem toplumun milli birlik ve diyalog yoluyla ülkenin ihtiyaç duyduğu uzlaşıyı elde etmesi çağrısında bulundu.

- Gözler yarınki parlamento oturumunda

Cumhurbaşkanı ve Nahda Hareketi liderinin görüşmesi, yarın parlamentoda gerçekleşecek kritik oturum öncesinde yapıldı.

Başbakan Yusuf Şahid, İçişleri Bakanlığına bu hafta içi Hişam el-Furati'yi atadı. Parlamentoda yarın Furati için güven oylaması yapılacak. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.