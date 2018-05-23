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Tunus'ta gizli kamerada "İsrail ile anlaşma" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Tunus'ta ünlü isimlerin gizli kamerada İsrail ile çalışmayı kabul ettikleri televizyon programı tartışma yarattı - Gazeteciler Sendikası, "meslek etiğinden yoksun" olarak nitelediği yapımın boykot edilmesi çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Tunus'ta kamuoyunda tanınan isimlerin gizli kamerada İsrail ile çalışmayı kabul ettiklerinin aktarıldığı televizyon programı büyük tartışmaya yol açarken, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası "meslek etiğinden yoksun" olarak nitelediği programın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Tunus'ta özel bir yapım şirketi tarafından hazırlanan "Şalom" isimli televizyon programı ülkede yoğun tartışmalara neden oldu.

Gizli kamerayla çekilen programda, kamuoyunda "siyaset, iş ve spor dünyasından" tanınmış şahsiyetler "röportaj, görüşme, toplantı" gibi nedenlerle bir konuta çağrılıyor. Görüşmeler sırasında yapımcı ekibin içinden İsrail ile ilişkili olduğunu söyleyen kişiler, gelen ünlü isimlere para veya dolgun iş sözleşmeleri karşılığında "İsrail ile ilişki kurma ya da çalışma" teklif ediyor.

Konuklardan bazıları bu teklifleri kesin olarak geri çevirirken bazılarının reddedemediği görüntülere yansıyor.

- Gizli kamera tuzağı ve tehdit iddiaları

Programın kurbanları arasında, Ramallah'ta yaşamak şartıyla Macabi Tel Aviv Futbol Kulübü'nü çalıştırmayı kabul eden eski bir teknik direktör de yer aldı.

İsrail karşıtı tutumu ile tanınan Vefa Partisi Lideri Abdurrauf İyadi'nin de gizli kamera kaydında "İsrail ile bir sorunu olmadığı" ifadeleri aktarıldı.

İyadi, yerel basına yaptığı açıklamada, toplantıyı terk etmeye çalıştıktan sonra silahlı bir koruma tarafından engellendiğini ve "tehdit altında" kayıt yapıldığını savundu. İyadi, yapımcılar hakkında davacı olduğunu açıkladı. Programda toplantıdan ayrılmaya çalıştığı görülen İyadi'nin, daha sonra nasıl ikna edildiği ise yayınlanan görüntülerde yer almadı.

- Gazeteciler Sendikası'ndan vatandaşlara "boykot" çağrısı

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ülkede büyük tartışma yaratan programın İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabası taşıdığını belirterek, Tunuslulara programı boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, konuklarını "sahte bir durumun içine sokarak belirli yönde açıklamalar yapmaya zorlayan" yapımın, rızası olmadan gizli kamera kayıtlarını yayınlayarak meslek itibarı ve etiğine aykırı davrandığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası alanda ve Filistin coğrafyasında yaşanan olaylar ışığında her gün İsrail bayrağının Tunus televizyonunda bu kadar çok yer almasının amacının sorgulanması gerektiği belirtildi.

- Yayın saati iftarda

Programı ramazan ayının ilk gününde yayınlaması planlanan özel televizyon kanalı, ön tanıtımın ardından gelen tepkiler üzerine yayını durdurdu.

Ancak başka bir özel kanalla anlaşan yapım şirketi geçen pazar programın ilk bölümünü iftar saatinde yayınladı. Program sosyal medyada da yoğun tartışmaları beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları İsrail ile çalışmayı kabul edenleri kınarken, bazıları da programın yapımcılarının seçtiği isimler üzerinden "belirli kesimlere itibar kazandırmaya çalışırken diğer kesime itibar tetikçiliği yapmaya" çalıştığı yorumunu yaptı.

Sosyal medyadaki yorumlarda ayrıca, programın İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönünde bir amaç taşıdığı belirtildi.

Tunus, işgal altındaki Filistin coğrafyasında yaşanan büyük ayaklanmalar ve 2. İntifada döneminde İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini sonlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrauf İyadi Tunus Tunus Ulusal  Gazeteciler Sendikası (SNJT)

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