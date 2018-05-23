TUNUS (AA) - Tunus'ta kamuoyunda tanınan isimlerin gizli kamerada İsrail ile çalışmayı kabul ettiklerinin aktarıldığı televizyon programı büyük tartışmaya yol açarken, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası "meslek etiğinden yoksun" olarak nitelediği programın boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Tunus'ta özel bir yapım şirketi tarafından hazırlanan "Şalom" isimli televizyon programı ülkede yoğun tartışmalara neden oldu.

Gizli kamerayla çekilen programda, kamuoyunda "siyaset, iş ve spor dünyasından" tanınmış şahsiyetler "röportaj, görüşme, toplantı" gibi nedenlerle bir konuta çağrılıyor. Görüşmeler sırasında yapımcı ekibin içinden İsrail ile ilişkili olduğunu söyleyen kişiler, gelen ünlü isimlere para veya dolgun iş sözleşmeleri karşılığında "İsrail ile ilişki kurma ya da çalışma" teklif ediyor.

Konuklardan bazıları bu teklifleri kesin olarak geri çevirirken bazılarının reddedemediği görüntülere yansıyor.

- Gizli kamera tuzağı ve tehdit iddiaları

Programın kurbanları arasında, Ramallah'ta yaşamak şartıyla Macabi Tel Aviv Futbol Kulübü'nü çalıştırmayı kabul eden eski bir teknik direktör de yer aldı.