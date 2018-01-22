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Tunus'ta gözaltındakilerin serbest bırakılması protestosu

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Tunuslu aktivistler, hayat pahalılığı gösterileri sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması için protesto düzenledi

TUNUS (AA) - Tunuslu aktivistler, geçen haftalarda ülke genelinde yaşanan hayat pahalılığı gösterileri sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması için başkentte eylem yaptı.

Başkent Tunus'un sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde akşam saatlerinde toplanan onlarca kişi Tunus'ta geçen haftalarda yaşanan hayat pahalılığı protestoları sırasında gözaltına alınanları temsil etmek için ellerini iple bağlayarak meydandaki İbn Haldun heykeli önüne geldi.

Göstericiler, üzerinde gözaltına alınanlardan bazılarının isimlerinin yanı sıra "Kelepçeleri çözün", "Özgürlük için her şeyi yapmaya hazırız" yazan dövizler taşıdı.

Eyleme, Tunus'ta hayat pahalılığı protestolarında öne çıkan Ne Bekliyorsun Hareketi ve bazı sivil toplum grupları destek verdi.

"Ne Bekliyorsun Hareketi üyesi Esrar bin Cuveyra, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların sayısının bine ulaştığını belirterek, gösteriye katılan STK'ların, çoğunluğu 18 yaş altı olan gözaltındakilerin en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi.

Tunus'ta eski rejim döneminde ihlallerle suçlanan memur ve iş adamlarının affedilmesine karşı kurulan "Affetmiyorum Hareketi'nden" Selim bin Tevfik ise "gözaltıların gençlik hareketleri içerisindeki aktivistleri kasıtlı olarak hedef aldığını ve gençleri bastırmayı amaçladığını" savundu.

- Yeni yılda gelen zamlar

Tunus'ta devletin "kemer sıkma" tedbirlerini artırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara neden olmuş, bu zamları protesto etmek için başlayan gösteriler de kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, olaylarda 800'den fazla kişinin şiddet ve yağma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yıl dönümünü kutlayan ve yeni bütçe yasasını protesto eden Tunusluların, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yürüyüş gerçekleştirmesi sonrasında gösteriler dinmişti.

Tunus hükümeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan, fosfatın yoğunlukta bulunduğu Gafsa vilayetinde, kamuya ait maden şirketinin işe alım kurası sonrasında dün gece saatlerinde istihdam talebiyle üç ayrı kentte gerçekleşen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

(AA)

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