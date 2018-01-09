Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, hayat pahalılığı sebebiyle düzenlenen protestolara ilişkin barışçıl talepleri dinlemeye hazır olduklarını belirtti.

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı bir beldeyi ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yapan Şahid, dün gece bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan protestolara ilişkin, barışçıl talepleri dinlemeye hazır olduklarını ancak insanların "ülkenin zorluk içinde olduğunu anlaması gerektiğini" söyledi.

Başbakan Şahid, şunları kaydetti:

"Dün akşam protesto edenleri görmedik bilakis kırıp döken, Tunuslulara ve demokrasisine saldıranları gördük. Demokraside gece protestosu diye bir şey yoktur. Zarar verenlere karşı kanunu uygulamak zorundayız."

Tunusluların ülkenin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu anlaması gerektiğini vurgulayan Şahid, "İnsanlar durumun olağandışı olduğunu ve ülkelerinin zorluk içinde bulunduğunu anlamalı. 2018 Tunuslular için son zor yıl olacak." ifadelerini kullandı.

- Arap Baharı'nın ekonomik hayal kırıklığı

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin doğum yeri Tunus, diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan yedi yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.