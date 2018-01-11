TUNUS (AA) - Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları üçüncü geceyi geride bırakırken olaylar Başbakan Yusuf Şahid ile muhalefetteki sol oluşum Halkçı Cephe arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı.

Başbakan Şahid, ülkedeki protestolarda yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardında "yolsuzluk şebekeleri ve Halkçı Cephenin kışkırtmalarının" olduğunu iddia etti.

Protestolar sırasında zarar gören yerel bir radyo istasyonunu ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Şahid, hayat pahalılığına karşı barışçıl gösterilerin yanında olduğunu ve ekonomik reformlar ne kadar zor olursa olsun ekonominin düzeltilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

Gösterilerde yaşanan şiddet olayları, kamu ve özel mülke zarar verilmesi nedeniyle protestolara desteğini açıklayan Halkçı Cepheyi suçlayan Şahid, şunları söyledi:

"Saldırganlar tüm olayları suistimal ederek vandallık ve yağmalama için sokağa çıkıyor. Küçük çocukları kullanıyorlar. Tunus'un çıkarına değil bilakis yolsuzluk şebekelerine ve yolsuzluktan tutuklu olanların serbest kalmak için hükümete baskı kurma çabalarına, aynı şeklide yolsuzlukla mücadele sonunda zarar gören kaçakçılık şebekelerine hizmet ediyorlar. Bunlara Halkçı Cephenin de yer aldığı sorumsuz ve kışkırtıcı siyasiler dahil."