Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

Tunus'ta, Arap Baharı devriminin yıl dönümü 14 Ocak tarihine yaklaşırken bütçe kanununun yol açtığı hayat pahalılığına karşı çok sayıda gösteri olması bekleniyor.

Kayrevan kentindeki güvenlik kaynakları, 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Yerel basın ise bir karakolun yakıldığı Kasrine vilayetinde 13 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını yazdı.

Protestolar sırasında yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar gibi suçlamalarla çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Başkent Tunus'un İntikaliye Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Ülke genelinde de protestolar sırasında şiddet olaylarının yaşandığı birçok noktada güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

TUNUS (AA) - Tunus'ta, geniş güvenlik önlemleri altında süren hayat pahalılığı protestolarında yol kapatma, yağma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olaylarının şüphelileri gözaltına alındı.

Tunus genelinde perşembe akşamı, diğer günlere oranla soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle daha sakin geçmişti. İçişleri Bakanlığı, protestolarda şiddet, yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar verdiği şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 800'e yaklaştığını açıklamıştı. Gözaltına alınanların yarısından fazlasının 20 ila 30 yaşlarında olduğu belirtilmişti.

- Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta hükümet, Uluslararası Para Fonunun (IMF) talepleri çerçevesinde cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere de yüzde 1 zam yapıldı.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.