Tunus'ta hükümet krizi

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulmak amacıyla siyasi parti ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldi.
Başkentteki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Nida Tunus Partisi Başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanının oğlu Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Nureddin Tabbubi'nin yanı sıra Tunus'ta iş dünyasını bir araya getiren Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) Başkanı Semir Macul katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, "ülkenin yüksek çıkarlarını göz önünde bulundurarak partilerin sorumluluklarını üstlenmesi ve gerekli çözümleri bulmasının" ele alındığı ifade edildi ancak söz konusu çözüm yolları ya da yol haritasına ilişkin detay verilmedi.
Sibsi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, ülkede yaşanan kriz çözülmezse Başbakan Yusuf Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.
- Şahid hükümetinin akibeti
Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon konusunda" anlaşamamıştı.
Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve UGTT Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, UTICA ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.
Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Kartaca 2 Anlaşması ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanının oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi geçen mayısta yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.
Başbakan Yusuf Şahid, kendisine yönelik istifa çağrıları yapan Cumhurbaşkanı Baci Kaid es Sibsi'nin oğlu Nida Tunus Partisi lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.
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