Tunus'ta hükümet krizi

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulmak amacıyla siyasi parti ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldi.

Başkentteki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, Nida Tunus Partisi Başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanının oğlu Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Nureddin Tabbubi'nin yanı sıra Tunus'ta iş dünyasını bir araya getiren Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) Başkanı Semir Macul katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, "ülkenin yüksek çıkarlarını göz önünde bulundurarak partilerin sorumluluklarını üstlenmesi ve gerekli çözümleri bulmasının" ele alındığı ifade edildi ancak söz konusu çözüm yolları ya da yol haritasına ilişkin detay verilmedi.

Sibsi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, ülkede yaşanan kriz çözülmezse Başbakan Yusuf Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.