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Tunus'ta hükümet krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:56 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, hükümetin düşmesinin ülkenin çıkarına olmadığını bildirdi

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, hükümetin düşmesinin ülkenin çıkarına olmadığını belirterek, bu nedenle kabinede revizyon talep ettiklerini söyledi.

Başkent Tunus'ta Nahda Hareketi'nin düzenlediği "Belediye Başkanları Ulusal Buluşması"na katılan Gannuşi, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin düşmesinin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.

Hükümetin düşmesi halinde ülkenin 3-4 ay yönetim boşluğuna sürükleneceğini ifade eden Gannuşi, bu nedenle kabinede revizyon yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

"Başbakan Yusuf Şahid'in, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile istişare ederek yetkileri dahilinde 6 bakanlığı kapsayan bir kabine değişikliği yapmasını temenni ediyorum." diyen Gannuşi, parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için yapılacak güven oylamasına değinerek, "Bu önemli makamdaki boşluğu kapatmak için İçişleri Bakanına güven oyu verilmesi kamu yararına." ifadelerini kullandı.

Gannuşi, İçişleri Bakanına desteklerinin, ülkenin istikrarına ve terörle mücadeleye destek anlamına geldiğini dile getirdi.

Bugün parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için güven oylaması yapılacak.

Başbakan Yusuf Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.
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- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi geçen mayısta yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Başbakan Şahid de kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamandaki bir televizyon röportajında, ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Raşid el-Gannuşi Tunus

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