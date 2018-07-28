Tunus'ta hükümet krizi

"Başbakan Yusuf Şahid'in, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile istişare ederek yetkileri dahilinde 6 bakanlığı kapsayan bir kabine değişikliği yapmasını temenni ediyorum." diyen Gannuşi, parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için yapılacak güven oylamasına değinerek, "Bu önemli makamdaki boşluğu kapatmak için İçişleri Bakanına güven oyu verilmesi kamu yararına." ifadelerini kullandı.

Hükümetin düşmesi halinde ülkenin 3-4 ay yönetim boşluğuna sürükleneceğini ifade eden Gannuşi, bu nedenle kabinede revizyon yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, hükümetin düşmesinin ülkenin çıkarına olmadığını belirterek, bu nedenle kabinede revizyon talep ettiklerini söyledi.

Bugün parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için güven oylaması yapılacak.

Başbakan Yusuf Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.

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- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.