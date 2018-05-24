Tunus'ta hükümette değişim rüzgarları esiyor

Uzmanlar komisyonu içinde temsilcisi bulunan Nida Tunus Partisi, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ve Tunus Ulusal Kadınlar Birliği'nin (UNFT) Yusuf Şahid'in değiştirilmesi yönünde görüş belirttiğini aktaran kaynaklar, Nahda Hareketi Partisi, Özgür Yurtsever Birlik, Milli Girişim, Sosyal Demokratik Yol, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği'nin (UTAP) Şahid'in hükümetin liderliğini sürdürmesi yönünde fikir beyan ettiğini belirtti.

Yetkili, yeni anlaşmaya taraf siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin liderlerinin, hükümette Başbakan Yusuf Şahid'in de değiştirileceği yeni bir kabine revizyonu konusunu, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile bugün veya yarın kararlaştıracaklarını aktardı.

Toplantıya katılan ancak isminin gizli kalmasını isteyen bir yetkili, tarafların Kartaca 2 şeklinde isimlendirilen metinde mutabakat sağladığını ancak hükümet değişikliği konusunda uzlaşının sağlanamadığını söyledi.

Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin 2016 yılında temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'nda reform için beş parti ve dört sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "uzmanlar komisyonu" çalışmalarını tamamladı.

TUNUS (AA) - Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan yeni bir Kartaca Anlaşması için görüşen taraflar, başbakan dahil hükümette köklü revizyonu öngören değişikliğe hazırlanıyor.

Hafız Kaid es-Sibsi, dün sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, derin hükümet değişikliğiyle istikrarın kaybolacağını ifade etmiş, özellikle uluslararası ortaklarına seslenerek, ülkedeki ekonomik durum ve reform eksikliğine ilişkin hükümeti sert bir dille eleştirmişti. Hafız Kaid es-Sibsi, "Hükümet istikrarının gerçekleştirebildiği tek bir başarıyı söylesinler biz de ikna olalım." ifadelerini kullanmıştı.

Nida Tunus Partisi Sözcüsü Münci Cerbavi, yerel basına yaptığı açıklamada, partisinin Yusuf Şahid'in değiştirilmesi yönünde bir itirazı bulunmadığını belirtmişti.

Toplantıya katılan tarafların, "siyasi, ekonomik, toplumsal ve anayasal" hedefleri kapsayan yaklaşık 64 maddelik bir metin üzerinde anlaştığına değinen kaynaklar, başbakanın değiştirilmesi konusunun liderler düzeyinde yarına kadar sonuçlanacağını paylaştı.

-Tunus'ta Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet, Nida Tunus Partisindeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüş bunun üzerine Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Kartaca Anlaşması" adı verilen bir uzlaşı metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma sonrasında Yusuf Şahid başbakanlığında kurulan çok katılımlı ulusal uzlaşı hükümeti temel mutabakat metni olarak kabul edilmişti.

Ancak anlaşmaya taraf birçok siyasi parti, zaman içinde gerek ideolojik gerekse siyasi çekişmeler nedeniyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunu temsil eden ve Tunus'un en büyük iki siyasi partileri Nahda Hareketi (69 milletvekili) ve Nida Tunus'un (58 milletvekili) ittifakının sürmesi ile ulusal uzlaşı hükümeti görevine olduğu gibi devam etmişti.

Ancak yılbaşında IMF'nin talep ettiği tedbirler doğrultusunda büyük fiyat artışları ve zorlaşan ekonomik koşullar, UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ve Başbakan Yusuf Şahid'i karşı karşıya getirmişti.