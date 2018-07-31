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Tunus'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 04:05 | Son Güncelleme

Tunus'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta hacı adaylarından oluşan ilk kafile, Uluslararası Kartaca Havalimanı'ndan kutsal topraklara doğru yola çıktı.

İlk kafilede bulunan 250 kişiyi uğurlama törenine Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, Sağlık Bakanı Imad el-Hammami, Ulaştırma Bakanı Rıdvan Ayara ve bazı yetkililer katıldı.

Azzum, törende yaptığı açıklamada, bu yıl hacca gidecek Tunusluların sayısının 10 bin 982 olduğunu ve onlara 500 kişilik bir uzman heyetin eşlik edeceğini söyledi.

Ayara ise hacıların ülkeye dönüşlerinin 11 Eylül'e kadar süreceğini ifade etti.

Daha sonra hacı adayları kutsal topraklara gitti.

Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, Tunuslu hacılar için Tunus ve Suudi Arabistan'daki 8 havalimanından gidiş dönüş olmak üzere toplam 47 sefer düzenlenecek.

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Hac Tunus

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