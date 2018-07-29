TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'in içinden geldiği Nida Tunus Partisi, Yusuf eş-Şahid hükümetinin, en geç 10 gün içerisinde yeniden güvenoyu alması çağrısında bulundu.

Nida Tunus Bloğu Başkanı Süfyan Tubal, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'e, kabinenin, en geç 10 gün içerisinde yeniden güvenoyu alması için meclise sunulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanının oğlu ve Nida Tunus Partisinin lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi'nin de katıldığı toplantıda Tubal, İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati'nin, atanma şekline karşı olunduğunu ancak milli çıkarlar ve devlet maslahatı gereği Furati'ye güvenoyu verileceğini belirtti.

Başbakan Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.

Tunus'taki mevcut koalisyon hükümeti, "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşuyor.

- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında, ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.