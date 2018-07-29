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Tunus'ta "Kabine yeniden güvenoyu alsın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 03:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yusuf eş-Şahid'in içinden geldiği Nida Tunus Partisi, Şahid hükümetinin 10 gün içerisinde yeniden güvenoyu alması çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'in içinden geldiği Nida Tunus Partisi, Yusuf eş-Şahid hükümetinin, en geç 10 gün içerisinde yeniden güvenoyu alması çağrısında bulundu.

Nida Tunus Bloğu Başkanı Süfyan Tubal, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'e, kabinenin, en geç 10 gün içerisinde yeniden güvenoyu alması için meclise sunulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanının oğlu ve Nida Tunus Partisinin lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi'nin de katıldığı toplantıda Tubal, İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati'nin, atanma şekline karşı olunduğunu ancak milli çıkarlar ve devlet maslahatı gereği Furati'ye güvenoyu verileceğini belirtti.

Başbakan Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.

Tunus'taki mevcut koalisyon hükümeti, "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşuyor.

- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında, ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi, geçen mayısta yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Başbakan Şahid de kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamandaki bir televizyon röportajında, ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.

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güvenoyu Nida Tunus Tunus

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