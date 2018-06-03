Tunus'ta kaçak göçmen teknesi battı: 35 ölü

TUNUS (AA) - Tunus açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sfaks kentinde bulunan deniz kuvvetleri, 35 yasa dışı göçmenin cesedine ulaştı, 7'si yabancı uyruklu 68 göçmen de kurtarıldı.
Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu battığı belirtildi.
Açıklamada, deniz birliklerinin hava araçları, dalgıç ve teknelerle kayıp arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için Akdeniz'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.
Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, devrimin vadettiği ekonomik beklentilerini karşılayamadı.
Tunus'un güney ve iç kesimlerinde işsizlik oranlarının yüzde 25'in üzerinde seyretmesi ile birçok Tunuslu genç Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.
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