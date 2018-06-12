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Tunus'ta Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

Binlerce Müslüman, Kadir Gecesi'ni Afrika'nın ilk mescidi olarak bilinen Kayrevan Ulu Camisi'nde geçirdi

KAYREVAN (AA) - Tunus'ta binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni, İslam medeniyetinin Afrika'daki ilk mescidi olarak bilinen Kayrevan kentindeki Ulu Camisi'nde idrak etti.

Başkente yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde yer alan Ukbe bin Nayif diğer adıyla Kayrevan Ulu Camisi (Mescid el-Kebir), Kadir Gecesi'nde binlerce Müslümana ev sahipliği yaptı.

Mescid yönetimine göre, İslam medeniyetinin önde gelen komutanlarından Sahabe Ukbe bin Nayif tarafından Hicri 50'de inşa edilen caminin geniş avlusunda, kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce Müslüman bir araya geldi.

İslam medeniyetinin kutsal başkentlerinden kabul edilen Kayrevan kentine sadece Tunus'tan değil, dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçilerin de gelmesi dikkati çekti.

Burkina Fasolu Kemal Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce Kayrevan medresesinde Kuran-ı Kerim hafızlığı yaptığını belirterek, "Ukbe bin Nayif Mescidi'nde Kadir Gecesi'ne şahit olmak için buraya yeniden geldim. İnsanlarla birlikte, Tunus'un ve İslam aleminin, sağlığı, istikrarı, güvenliği için dua etmek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin kent çevresinde ve mescid yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kayrevan kentine gelen Müslümanlar, sabah saatlerine kadar kentteki Ulu Camisi'de ibadetlerine devam etti.

Tunus'ta Kadir Gecesi

- Binlerce Müslüman, Kadir Gecesi'ni Afrika'nın ilk mescidi olarak bilinen Kayrevan Ulu Camisi'nde geçirdi

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Tunus'ta Kadir gecesi

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Tunus'ta Kadir gecesi

Tunus'ta Kadir gecesi
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kadir gecesi Kayrevan Tunus

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