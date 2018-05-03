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Tunus'ta kamu kurumları 2016'da 2,6 milyar dolar zarar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Tunus'ta kamu kurumları 2016'da 2,6 milyar dolar zarar etti

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, kamu kurumlarının 2016 yılında 6,5 milyar Tunus dinarı ( yaklaşık 2,6 milyar dolar) zarar ettiğini söyledi.

Başkent Tunus'ta, "Connect" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Şahid, "Tunus'taki kamu kurumlarının 2016 yılındaki toplam zararı 6,5 milyar Tunus dinarına (yaklaşık 2,6 milyar dolar) ulaştı." dedi.

Tunus'un 2011'deki devrimin ardından kamu kurumlarına ait gelirlerinde önemli ölçüde düşüş yaşadığına işaret eden Şahid, hükümetin bazı kamu kurumlarını özelleştirme meselesini ele alması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Connect Başkanı Tarık eş-Şerif de panelde yaptığı konuşmasında 2014-2016 yıllarında bu kurumları desteklemek için devletin bütçesinden 10,5 milyar dinar (yaklaşık 4,3 milyar dolar) aktarıldığını belirterek, "kamu kurulumlarının devletin sırtında bir yük olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmasına rağmen bu başarısını ekonomik tabloya yansıtamadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kuruluşlarından aldığı kredilerle yüksek cari açığını kapatmaya çalışan Tunus'un serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde özelleştirme gibi adımları, taraftar ve güç sahibi sendikalar tarafından reddediliyor.

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