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Tunus'ta Kartaca 2 Anlaşması süresiz askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

Tunus'ta tarafların uzlaşı hükümetine liderlik eden Başbakan Yusuf Şahid'in göreve devam etmesi konusunda ihtilafı üzerine Kartaca 2 Anlaşması süresiz askıya alındı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Başbakan Yusuf Şahid'in liderlik ettiği hükümetin "köklü veya kısmi revizyonu" konusunda anlaşma sağlanamadığı için Kartaca 2 Anlaşması'nın süresiz askıya alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Kraş, bugünkü Kartaca 2 Anlaşması'na taraf liderler toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarafların Başbakan Şahid'in hükümetinde "köklü veya kısmi revizyon" konusunda anlaşamadıklarını belirtti.

Kraş, söz konusu anlaşmazlık sebebiyle Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldığını söyledi.

Toplantı çıkışında konuşan anlaşmaya taraf Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi de sendikanın "anlaşmanın askıya alınmasıyla ilişkisinin olmadığını" kararın cumhurbaşkanlığına ait olduğunu aktardı.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ise anlaşmanın ertelenmesinin arkasında isim vermeden uzlaşıya yanaşmayanların olduğunu belirterek, "Nahda Hareketi, her zaman taviz vermeye hazır. Ancak ülkenin yüksek çıkarları tehlikeye atılırsa Nahda daha fazla taviz vermeyecek." dedi.

Gannuşi, Nahda Hareketi'nin, "doğru bir alternatif bulunmadan hükümetin düşmesini" tasvip etmediğini ifade etti.

Mevcut durumda, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümeti görevine devam ediyor.

- Başbakan Şahid'in koltuğu sallantıda

Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetinin 2016 yılında temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'nda reform için beş parti ve dört sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "uzmanlar komisyonu" çalışmalarını tamamlamıştı.

Uzmanlar Komisyonu toplantısına katılan ancak isminin gizli kalmasını isteyen bir yetkili, tarafların Kartaca 2 şeklinde isimlendirilen metinde mutabakat sağladığını ancak hükümet değişikliği konusunda uzlaşının sağlanamadığını söylemişti.

Yetkili, yeni anlaşmaya taraf siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin liderlerinin, hükümette Başbakan Yusuf Şahid'in de değiştirileceği yeni bir kabine revizyonu konusunu, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile gerçekleştirecekleri toplantıda kararlaştırılacağını aktarmıştı.

Uzmanlar komisyonu içinde temsilcisi bulunan Nida Tunus Partisi, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ve Tunus Ulusal Kadınlar Birliğinin (UNFT) Yusuf Şahid'in değiştirilmesi yönünde görüş belirttiğini aktaran kaynaklar, Nahda Hareketi Partisi, Özgür Yurtsever Birlik, Milli Girişim, Sosyal Demokratik Yol, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliğinin (UTAP) Şahid'in hükümetin liderliğini sürdürmesi yönünde fikir beyan ettiğini belirtmişti.

Toplantıya katılan tarafların, "siyasi, ekonomik, toplumsal ve anayasal" hedefleri kapsayan yaklaşık 64 maddelik bir metin üzerinde anlaştığına değinen kaynaklar, başbakanın değiştirilmesi konusunun liderler düzeyinde yarına kadar sonuçlanacağını paylaşmıştı.

- Partisi tarafından istenmeyen başbakan

Nida Tunus Partisi Sözcüsü Münci Cerbavi, yerel basına yaptığı açıklamada, partisinin Yusuf Şahid'in değiştirilmesi yönünde bir itirazı bulunmadığını belirtmişti.

Öte yandan Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi'nin, Şahid'in gitmesi yönünde ısrarcı olduğu iddiaları yerel basında yoğun biçimde yer almıştı.

Hafız Kaid es-Sibsi, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet değişimine karşı çıkan uluslararası toplumu eleştirerek ülkedeki ekonomik durum ve reform eksikliğine ilişkin hükümete yüklenmişti. Sibsi, "Hükümet istikrarının gerçekleştirebildiği tek bir başarıyı söylesinler biz de ikna olalım." ifadelerini kullanmıştı.

- Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet, Nida Tunus Partisindeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüş bunun üzerine Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Kartaca Anlaşması" adı verilen bir uzlaşı metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma sonrasında Yusuf Şahid başbakanlığında kurulan çok katılımlı ulusal uzlaşı hükümeti temel mutabakat metni olarak kabul edilmişti.

Ancak anlaşmaya taraf birçok siyasi parti, zaman içinde gerek ideolojik gerekse siyasi çekişmeler nedeniyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunu temsil eden ve Tunus'un en büyük iki siyasi partisi olan Nahda Hareketi (69 milletvekili) ve Nida Tunus'un (58 milletvekili) ittifakının sürmesi ile ulusal uzlaşı hükümeti görevine olduğu gibi devam etmişti.

Ancak yılbaşında IMF'nin talep ettiği tedbirler doğrultusunda büyük fiyat artışları ve zorlaşan ekonomik koşullar, UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ve Başbakan Yusuf Şahid'i karşı karşıya getirmişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin liderliğinde mart ayında toplanan Kartaca Anlaşması toplantısında "sosyal ve ekonomik reformların belirlenmesi için uzmanlar komisyonu kurulması" kararlaştırılmıştı. Söz konusu dönemde, yerel basında uzmanlar komisyonunun Şahid'in sonunu getirdiği yorumu yapılmıştı.

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