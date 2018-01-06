Tunus'ta Kartaca Anlaşması toplantısı

TUNUS (AA) - Tunus'taki ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "ülkenin istikrarı" için anlaşmaya devam kararı aldı.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi partilerden Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu olan Nida Tunus Hareketi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus Projesi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk, Özgür Yurtsever Birliği Başkan Yardımcısı Semira eş-Şevaşi, Afak Tunus Partisi Başkanı Yasin İbrahim katılırken, Cumhuriyetçi Parti ise katılmadı.

Kartaca Anlaşması'na taraf olan sivil toplum kuruluşları Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği (UTAP) temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplantıya katılan tüm taraflar siyasi istikrarın devamı konusunda mutabık kaldı." dedi. Tabbubi, tarafların ilerleyen bir tarihte yeniden buluşma kararı aldığını aktardı.