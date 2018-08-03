"Bireysel hak ve özgürlükler"e ayrılan birinci bölümde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında özellikle mirasta eşitlik ve çocuklar arasında -evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere- eşitlik meselesini ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Sibsi, 13 Ağustos 2017'de komiteyi, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti. Komite geçen haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sundu.

İmamlar, şeyhler ve Tunus'un en eski eğitim kurumlarından Zeytune Üniversitesi'nden bilim adamları söz konusu raporun, ülkenin Müslüman kimliğiyle çeliştiğini ifade ederken, komite yetkilileri tekliflerin Tunus anayasasını temel aldığını ve ülkenin inanç ve kimliğine halel getirmediğini belirtiyor.

Raporda sunulan öneriler içinde en fazla tartışma konusu olan maddeler "mirasta kadın-erkek eşitliği ve eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasına" ilişkin.

TUNUS (AA) - YAMİNE SALİMİ - Tunus'ta Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin görevlendirdiği Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin hazırladığı rapor, ülkenin kimliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

- "Tehlikeli teklifler"

AA muhabirine konuşan Zeytune Üniversitesi öğretim üyelerinden Ali es-Savli, Tunus'un Müslüman-Arap kimliğini oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırmayı amaçlayan bu rapora karşı olduklarını söyledi.

"Komite, anayasa ve kanunlarda İslam'la, Müslümanlarla ve evlilikle alakalı tüm terimleri kaldırmak istiyor." diyen Savli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Bu çok tehlikeli tekliflere karşı kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Şu an yaşananlar Tunus tarihinde bir istisna, bu nedenle bu teklifler uygulamaya konulmadan iptalini talep ediyoruz."

- "Aile bütünlüğü tehdit altında"

İslam medeniyeti alanında araştırmacı Sami Berahim de raporun, toplumun tüm unsurlarını temsil etmeyen bir komite tarafından hazırlandığı görüşünde.

Raporun önemli bir kısmının, mirasta eşitlik meselesinde olduğu gibi toplumsal talepleri yansıtmadığını savunan Berahim, "Kanunların toplumsal ihtiyaçları karşılaması gerekirken bu rapor, 'kanunların toplumsal bilincin önüne geçebileceği' zihniyetiyle hazırlandı." dedi.