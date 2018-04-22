Tunus'ta Kızlılcahamam-La Sukra kardeş belediye konseri

TUNUS (AA) - Tunus'un La Sukra ve Ankara'nın Kızılcahamam belediyelerinin kardeş belediye anlaşmalarının imzalanması dolayısıyla Tunus'ta konser düzenlendi.
Başkent Tunus'un tarihi evleriyle sembolik Sidi Bu Said beldesinde düzenlenen konserde, Tunuslu koro, klasik Türk sanat musikisi ve Kuzey Afrika coğrafyasından ezgileri seslendirdi.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe ve Arapça, Kuzey Afrika bölgesinin sanat müziği konserinin gerçekleştiğini belirterek, "Konserdeki ezgiler, Türk ve Tunus toplumu arasındaki müşterek karakterlerin bir bölümünü bu akşam birlikte yaşama imkanı verdi. Gördük ki hissiyatımız ve düşünce sistemimiz birbiriyle aynı birbiriyle paralel." dedi.
Doğan, "Kızılcahamam ve La Sukra belediyelerinin kardeş belediye anlaşmalarının imzalanma günüydü. Kızılcahamam belediyemiz Tunus'a teşrif ettiler ve bir kardeşlik anlaşması imzaladık. Zannediyorum ki bu müzik şöleni kardeşliğimizi pekiştirmede yeni bir unsur yeni bir boyut oldu." diye konuştu.
Doğan, iki belediye arasında çevre temizliği, çevrenin korunması ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda iş birliğinin yanı sıra, bilgi, materyal, ekipman değişiminin Tunus-Türk toplumu arasındaki ilişkilerin pekişmesine vesile olmasını umduklarını sözlerine ekledi.
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