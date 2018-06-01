Tunus'ta Maarif Vakfı iftar verdi

TUNUS (AA) -Tunus'ta faaliyet gösteren Türk kurumları ve Türk vatandaşları, Maarif Vakfı'nın iftarında bir araya geldi.

Tunus'taki Maarif Uluslararası Okulu'nda düzenlenen yaklaşık 200 kişinin katıldığı iftara, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Tunus Manar Üniversitesi Rektörü Fethi Salavati'nin yanı sıra, Tunus'ta bulunan Türk kurumları ve Türk toplumu katıldı.

Büyükelçi Doğan, Tunus'ta Türkiye'yi temsil eden Türk toplumunun tüm fertlerine teşekkür ederek, Türk-Tunus halkının "tarihin derinliklerinden gelen birikimleri ile kültürel, genetik, karakter, alışkanlık, dini yapısı, mutfakları, aile yapısı gibi birçok özelliği birbirine yakın iki toplum" olduğunu ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı Tunus Koordinatörü Murat Yılmaz, Maarif Vakfı'nın yaklaşık 30 ülkede 110 okulda 25 bin öğrenciye eğitim sağladığını belirterek, Tunus'taki Maarif Uluslararası Okulu'nda gelecek yıl kayıt rezervasyonlarının 120'yi geçtiğini söyledi.

Benzer şekilde, Tunuslu üç öğrencinin yüksek öğrenim için Türkiye'ye gönderildiğini aktaran Yılmaz, 12 Türk lisans öğrencisine de Tunus'taki Manar Üniversitesi ile iş birliği halinde Fransızca eğitimi için burs sağlandığını anlattı.

Gecede ayrıca Tunuslu sanatçılar klasik Tunus musikisinde eserleri, davetlilerin beğenisine sundu.

