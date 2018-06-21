TUNUS (AA) - Tunus Milli Takımı Teknik Direktörü Nebil Malul, takımının kaybettiği İngiltere maçı öncesi soyunma odasında Fatiha Suresi okuyarak dua etmesini eleştirenlerin "tedavi olması gerektiğini" söyledi.
Tunus'un İngiltere'ye 2-1 yenildiği maç öncesinde, teknik ekip ve oyuncuların soyunma odasında dua ederken çekilmiş görüntüleri ülkede tartışmaya yol açtı.
Rusya'dan Tunus basınına konuşan Teknik Direktör Malul, takımının maç öncesinde dua okumasını eleştirenlere karşılık, "Tunus'un İngiltere ile maçı öncesinde milli takımın Fatiha okuyarak dua ettiği görüntüleri eleştirenler tedavi olmalı. Bizler çocukluktan beri Fatiha ve Kuran ile büyüdük." ifadelerini kullandı.
Tunuslu teknik adam Malul, birçok Müslüman takım ya da oyuncunun maç öncesinde dua ettiğinin bilindiğini sözlerine ekledi.
Tunus'ta ulusal bir radyoda görev yapan Muhtar el-Halfavi, Tunus Milli Takımı'nın maç öncesinde dua etmesini, "sapkınlık ve büyücülük" şeklinde yorumlamıştı.
-Tunus milli takımından kötü başlangıç
Tunus Milli Takımı, 5. kez katıldığı Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapamadı.
G Grubunda mücadele eden "Kartaca Kartalları", gruptaki ilk mücadelesinde İngiltere karşısında son dakikada yediği gol ile sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.
Tunus, gruptaki ikinci maçında cumartesi günü Belçika ile karşılaşacak.
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