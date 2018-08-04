HABER

Tunus'ta "mirasta eşitlik" karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 01:08 | Son Güncelleme

Safakes kentinde, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin "eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, miras dağılımı" gibi bazı konularda yasal düzenleme yapılması önerileri protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'un Safakes kentinde binlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin "eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, miras dağılımı" gibi bazı konularda yasal düzenleme yapılması önerilerini protesto etti.

Hitabet ve Dini İlimler Cemiyeti tarafından Safakes'de düzenlenen yürüyüşe binlerce Tunuslu katıldı. Safakes'in en büyük camilerinden El-Lahmi Camisi önünde başlayan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin görevlendirdiği Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin yayımladığı rapora tepki gösteren eylemciler, "Müslüman halk teslim olmaz", "Doğuculuğa da hayır, batıcılığa da hayır. Tunus İslami bir devlettir" sloganları attı.

Hitabet ve Dini İlimler Derneği Başkanı Muhammed Kaydara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemiz kalemiz ve sığınağımızdır." sloganı altında düzenlenen bu yürüyüşle, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin önerilerine kesin bir dille karşı çıktıklarını belirtti.

Kaydara, komitenin sunduğu raporu, bir çeşit "entelektüel terörizm" olarak nitelendirerek, bu raporun Müslüman Tunus halkının kimliğini açıkça tehdit ettiğini dile getirdi.

Gösteriye katılan Tunuslu imam Atıf el-Fitevi de Cumhurbaşkanlığı makamına seslenerek, Tunus halkını temsil etmeyen, aksine halkın içine fitne tohumları ekecek bu raporun geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 13 Ağustos 2017'de Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, aynı tarihte, "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesini, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. "Bireysel hak ve özgürlükler"e ayrılan birinci bölümde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere, eşitlik meselesini ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin raporla ilgili kararını 13 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
İstanbul'da dev operasyon!İstanbul'da dev operasyon!
CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, beyin felci geçirdiCHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, beyin felci geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miras Tunus

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul'da dev operasyon!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.