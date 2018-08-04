TUNUS (AA) - Tunus'un Safakes kentinde binlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin "eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, miras dağılımı" gibi bazı konularda yasal düzenleme yapılması önerilerini protesto etti.

Hitabet ve Dini İlimler Cemiyeti tarafından Safakes'de düzenlenen yürüyüşe binlerce Tunuslu katıldı. Safakes'in en büyük camilerinden El-Lahmi Camisi önünde başlayan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin görevlendirdiği Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin yayımladığı rapora tepki gösteren eylemciler, "Müslüman halk teslim olmaz", "Doğuculuğa da hayır, batıcılığa da hayır. Tunus İslami bir devlettir" sloganları attı.

Hitabet ve Dini İlimler Derneği Başkanı Muhammed Kaydara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemiz kalemiz ve sığınağımızdır." sloganı altında düzenlenen bu yürüyüşle, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin önerilerine kesin bir dille karşı çıktıklarını belirtti.

Kaydara, komitenin sunduğu raporu, bir çeşit "entelektüel terörizm" olarak nitelendirerek, bu raporun Müslüman Tunus halkının kimliğini açıkça tehdit ettiğini dile getirdi.