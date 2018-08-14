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Tunus'ta "mirasta kadın erkek eşitliği" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 06:20 | Son Güncelleme

Başkent Tunus'ta Ulusal Kadın Bayramı dolayısıyla bir araya gelen, başta miras hukuku olmak üzere her alanda kadın erkek eşitliği taleplerini dile getirdi

TUNUS (AA) - Tunus'ta yüzlerce kişi, parlamentoda oylamaya sunulacak "mirasta kadın erkek eşitliği" teklifine destek amacıyla gösteri yaptı.

Ulusal Kadın Bayramı dolayısıyla aralarında Halk Cephesi, Tunus Proje Partisi ve Ulusal Özgürlükler ve Eşitlik Kampanyasının da bulunduğu siyasi partilerin çağrısına karşılık veren Tunuslular, başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı.

"Mirasta eşitlik lütuf değil haktır", "Geri kalmışlığa karşı hürriyet eşitliği, bireysel hürriyetlere evet" ve "Biz Tunus'un hor görülemez kadınlarıyız" sloganları atan göstericiler, "Özgürlüğün olmadığı cumhuriyete hayır" ve "Anayasal haklarımızın fiiliyata dökülmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Tunus Proje Partisi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk, mirasta kadın erkek eşitliği meselesinin ideolojik çatışma değil anayasal haklarla alakalı olduğunu söyledi.

Partisinin parlamentoda, mirasta kadın erkek eşitliği teklifine "evet" oyu vereceğini belirten Merzuk, Nahda Hareketi Partisinin de anayasaya uymak için bu doğrultuda hareket etmesinin yararına olacağına inandığını kaydetti.

Halk Cephesi sözcüsü Hamme Hammami ise Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, siyasi hesaplardan dolayı tam eşitlik yolunda gereken adımları atmadığını öne sürdü.

Hammami, bu gösterinin sadece miras eşitliği değil kadın ve erkek arasında her alanda tam eşitlik ve bireysel özgürlüklerin kabul edilmesi için yapıldığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, dün Tunus Milli Kadın Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, "Mirasta kadın erkek arasındaki eşitlik konusunu yasa haline getirmek istediğini" belirtmişti.

- Ne olmuştu?

Sibsi, Ağustos 2017'de "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesini kadın erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar gösteriler düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
kadın erkek eşitliği Tunus

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