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Tunus'ta Nahda hareketi Şahid hükümetinin kalmasından yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 03:26 | Son Güncelleme

Tunus'ta Nahda hareketi Şahid hükümetinin kalmasından yana

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, ulusal uzlaşı hükümetine liderlik eden Başbakan Yusuf Şahid'in görevine devam etmesinden yana olduğunu açıkladı.

Nahda Hareketi'nin karar mekanizması Şura Meclisinin Başkanı Abdulkerim el-Haruni, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Şura Meclisinin hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'nin katılımıyla toplandığını belirtti.

Haruni, 5 siyasi parti ve 4 sivil toplum kuruluşunun imzacı olacağı ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca 2 Anlaşması'nın sonucunda Başbakan Şahid'in görevine devam etmesinden yana olduklarını bildirdi.

Nahda Hareketi'nin Tunus'un istikrarından yana tavır aldığını vurgulayan Haruni, hareketin Kartaca 2 Anlaşması'na taraf grupları bu yönde ikna etmek için çalışacağını kaydetti.

Haruni, Nahda Hareketi'nin taraflar arasında müzakereyle uzlaşının sağlanmasından yana olduğunu vurguladı.

Kartaca 2 Anlaşması'na imzacı olacak tarafların, bugün Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi liderliğinde başkentteki cumhurbaşkanlığı makamında bir araya gelmesi planlanıyor.

-Tunus'ta Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet, Nida Tunus Partisindeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Kartaca Anlaşması" adı verilen bir uzlaşı metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma sonrasında Yusuf Şahid başbakanlığında çok katılımlı ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuştu ancak anlaşmaya taraf birçok siyasi parti, zaman içinde gerek ideolojik gerekse siyasi çekişmeler nedeniyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunu temsil eden ve Tunus'un en büyük iki siyasi partisi olan Nahda Hareketi (69 milletvekili) ve Nida Tunus'un (58 milletvekili) ittifakının sürmesiyle ulusal uzlaşı hükümeti görevine olduğu gibi devam etmişti fakat yıl başında IMF'nin talep ettiği tedbirler doğrultusunda büyük fiyat artışları ve zorlaşan ekonomik koşullar, UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ve Başbakan Yusuf Şahid'i karşı karşıya getirmişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin liderliğinde mart ayında yapılan Kartaca Anlaşması toplantısında "sosyal ve ekonomik reformların belirlenmesi için uzmanlar komisyonu kurulması" kararlaştırılmıştı. Söz konusu dönemde, yerel basında uzmanlar komisyonunun Şahid'in sonunu getirdiği yorumu yapılmıştı.

"Uzmanlar komisyonu" kararının çıktığı toplantıya katılan taraflardan UGTT Genel Sekreteri Tabubi, bir beyanında, Şahid hükümetini "geçici hükümet" olarak nitelendirmişti.

Tabubi'nin sözlerine Şahid, "UGTT bizim geçici bir hükümet olmadığımızı çok iyi biliyor." karşılığını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Şahid Tunus

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