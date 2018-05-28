Tunus'ta Nahda hareketi Şahid hükümetinin kalmasından yana

-Tunus'ta Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet, Nida Tunus Partisindeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Kartaca Anlaşması" adı verilen bir uzlaşı metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma sonrasında Yusuf Şahid başbakanlığında çok katılımlı ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuştu ancak anlaşmaya taraf birçok siyasi parti, zaman içinde gerek ideolojik gerekse siyasi çekişmeler nedeniyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunu temsil eden ve Tunus'un en büyük iki siyasi partisi olan Nahda Hareketi (69 milletvekili) ve Nida Tunus'un (58 milletvekili) ittifakının sürmesiyle ulusal uzlaşı hükümeti görevine olduğu gibi devam etmişti fakat yıl başında IMF'nin talep ettiği tedbirler doğrultusunda büyük fiyat artışları ve zorlaşan ekonomik koşullar, UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ve Başbakan Yusuf Şahid'i karşı karşıya getirmişti.