Tunus'ta Nahda'dan Başbakan'a cumhurbaşkanlığına aday olmama çağrısı

Şahid'in, hükümetin yapması gereken çalışmalar ve reformlara odaklanması için cumhurbaşkanlığına aday olmamasının talep edildiği belirtiliyor.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, daha önce de Başbakan Şahid'e cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmama çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Sibsi'nin ülkedeki krize çözüm bulmak için toplantı yapmasından övgüyle bahsedildi.

Başbakandan Kartaca 2 Anlaşması'nda uzlaşma sağlandığı üzere ekonomik reformlar uygulaması talep edilerek, Şahid'den, hükümetteki boşlukları kapatmak için kabine değişikliği yapması ve hükümetin çalışmalarını daha verimli hale getirmesi istendi.

Hareketin Siyasi Bürosundan, dün Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulmak amacıyla siyasi parti ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şahid'e 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmama çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, dün hükümet krizini aşmak üzere siyasi parti ve sivil toplum liderleriyle görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, "ülkenin yüksek çıkarlarını göz önünde bulundurarak partilerin sorumluluklarını üstlenmesi ve gerekli çözümleri bulmasının" ele alındığı ifade edilmişti.

-Tunus siyasetinde kriz

Tunus'taki siyasi gruplar, ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca 2 Anlaşması'nın yenilenmesi için Mayıs sonunda görüşmelere başlamıştı.

Ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon konusunda" anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, iş dünyasını bir araya getiren Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Kartaca 2 Anlaşması ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

