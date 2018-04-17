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Tunus'ta öğretmenlerden süresiz grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Tunus'ta ortaokul ve liselerde öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz iş bırakma eylemlerine başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle bugünden itibaren süresiz grev başlattı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) çatısı altında faaliyet gösteren Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Necib es-Selami, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "ülke genelinde ortaokul ve lisede öğretmenlerin derse devamsızlık eylemlerine katılımının yüzde 97 oranında" olduğunu söyledi.

Selami, taleplerini "Eğitim Bakanlığı'nın gönüllü emeklilik yaşını 60'tan 55'e indirmesi, eğitim sisteminin düzeltilmesi ve öğretmenlerin sosyal şartlarının iyileştirilmesi" şeklinde sıralarken, isteklerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanı Hatim bin Salim, öğretmenlerin derslere devamsızlık yapmaları halinde maaşlarının askıya alınacağı açıklamasını yapmıştı.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin, ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

Tunus'ta öğretmenler aralık ayından itibaren, yürüyüş, notları açıklamayı geciktirme ve dersleri askıya almaya kadar ulaşan farklı yollarla taleplerini duyurmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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