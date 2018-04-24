Tunus'ta öğretmenlerin grevi bir hafta sürdü

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, isteğe bağlı emeklilik yaşının 60'tan 55'e indirilmesi, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin reformu talepleriyle geçen hafta salı gününden itibaren derslere girmeyerek süresiz olarak greve başladıklarını duyurmuştu.

Tabbubi, yönetim kurulu toplantısında, ortaokul ve lise öğretmenlerinin derslerine başlaması, öğrencilerin sınıflarına dönmesi, grevin askıya alınması ve hükümetle yeniden müzakerelere başlanmasının kararlaştırıldığını söyledi.

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), bir haftadır iş bırakma eylemi yapan ortaokul ve lise öğretmenlerinin grevlerinin sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Başbakan Şahid ise isim vermeden hükümette sık yapılan revizyonların yürütmede sürekliliği bitirdiğini, kabinenin eylül ayında yenilendiğini ve yakın zamanda değişiklik yapmayacakları yanıtını vermişti.

Tabbubi, geçen ay bir açıklamasında mevcut hükümetin ülkenin sorunlarına yanıt veremediğini ve "bir an önce kabine revizyonu yapılması gerektiğini" söylemişti.

Tunus'ta yerel basın, öğretmenler ile hükümetin karşı karşıya gelmesinin arkasında, UGTT Genel Sekreteri Tabbubi'nin, ulusal uzlaşı hükümetinin liderliğindeki Başbakan Yusuf Şahid ile çatışmasını gerekçe gösterdi.

Tunus'ta onlarca ortaokul ve lise öğrencisinin velileri, geçen hafta sonu başkent Tunus'ta öğretmenlerin süresiz grev kararını protesto etmişti. Ayrıca veliler sosyal medyada kampanya başlatarak öğretmenlerin grev kararını eleştirmişti.

Öte yandan, Hammamat'taki toplantı sonrasında konuşan UGTT Genel Sekreter Yardımcısı Sami Tahiri, merkez yönetim kurulunun "velilerin taleplerine kulak vermeyi, sendikayı şeytanlaştırma ve halka karşı bir savaşa sokma çabalarını boşa çıkarmayı" tercih ettiğini dile getirdi.

Nureddin Tabbubi, sonrasındaki açıklamalarında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal darboğazdan sorumlu olmakla itham ettiği hükümete yönelik eleştirilerinin dozunu artırmıştı.

- Grevler kesilmiyor

Resmi verilere göre, Tunus'ta ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde 6 bin 70 devlet okulu bulunuyor, bu okullarda da toplam 142 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

Tunus'ta öğretmenler geçen aralık ayından itibaren yürüyüş, notları açıklamayı geciktirme ve dersleri askıya almaya kadar farklı yollarla taleplerini hükümete kabul ettirmeye çalışmıştı.