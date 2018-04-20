Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti protestosu sürüyor

İyfe, temelde üç taleplerinin olduğunu söyleyerek bunları, "İsteğe bağlı emeklilik yaşının 60'tan 55'e indirilmesi, eğitimin geliştirilmesi için öğretmenlerin etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve maddi imkanlarının iyileştirilmesi" olarak sıraladı.

Protestoya katılan Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Ravda bin İyfe, hükümetin; sorunlarını dinlemek, çözüm yollarını bulmak üzere görüşmeye yanaşmamasını eleştirdi.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (UGTT) bağlı Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla başkent Tunus'taki Eğitim Dairesi Merkezi önünde bir araya gelen grevdeki öğretmenler, isteklerini dikkate almayan hükümeti protesto etti.

TUNUS (AA) - Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev ve protesto gösterilerini sürdürüyor.

Başkent Tunus'un yanı sıra çeşitli kentlerde de benzer protesto eylemleri düzenlendi.

Eğitim Bakanlığı'nın isteklerine kayıtsız kalmasını gerekçe gösteren öğretmenler, sınav sonuçlarını açıklamayacaklarını duyurdu. Eğitim Bakanı Hatim bin Salim ise sonuçların açıklanmaması durumunda öğretmenlere maaşlarının ödenmeyeceğini hatırlattı.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ilk ve ortaöğretim seviyesinde 6 bin 70 devlet okulu bulunuyor, bu okullarda da toplam 142 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) çatısı altında faaliyet gösteren Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Necib es-Selami, AA muhabirine, "ülke genelinde ortaokul ve lisede öğretmenlerin derse devamsızlık eylemlerine katılımının yüzde 97 oranında" olduğunu söylemişti. Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin, ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

Tunus'ta öğretmenler aralık ayından itibaren, yürüyüş, notları açıklamayı geciktirme ve dersleri askıya almaya kadar ulaşan farklı yollarla taleplerini duyurmaya çalışıyor.