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Tunus'ta olağanüstü hal bir ay uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 02:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sibsi, olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile istişareleri sonucunda ülke genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı aldığı belirtildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak geçen kasım ayında üç aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Olağanüstü hal uygulaması, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı ilan etme, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü Hal Tunus

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