Tunus'ta ordu ve emniyet personeli sandık başında

TUNUS (AA) - Tunus'ta emniyet ve ordu mensubu 36 bin 495 seçmen, 6 Mayıs'taki yerel seçimler için bir hafta öncesinde sandık başına gitti.

Tunus tarihinde ilk kez sandığa giden ordu ve emniyet personeli için oy verme işlemi bugün yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ordu ve emniyet mensuplarının, kimlik bilgilerine ilişkin hassasiyet ve seçim günü görevleri nedeniyle ayrı günde oy kullanması kararlaştırılmıştı.

Sabah erken saatlerden itibaren sandık merkezleri çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, sandıkları ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, ordu ve emniyet mensuplarının seçime ilgisinin yüksek olduğunu, şu ana kadar tüm işlemlerin sorunsuz ilerlediğini belirtti.

YSK'ya bağlı bin 844 personelin ülke genelinde ordu ve güvenlik güçlerinin oy verme işlemi boyunca görev yapacağı aktarılırken, güvenlik güçlerinin oylarının da 6 Mayıs'ta ülke genelindeki oy verme işleminin ardından sayılacağı kaydedildi.