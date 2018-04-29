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Tunus'ta ordu ve emniyet personeli sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Ordu ve emniyet mensupları, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için oylarını bir hafta önceden kullanıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta emniyet ve ordu mensubu 36 bin 495 seçmen, 6 Mayıs'taki yerel seçimler için bir hafta öncesinde sandık başına gitti.

Tunus tarihinde ilk kez sandığa giden ordu ve emniyet personeli için oy verme işlemi bugün yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ordu ve emniyet mensuplarının, kimlik bilgilerine ilişkin hassasiyet ve seçim günü görevleri nedeniyle ayrı günde oy kullanması kararlaştırılmıştı.

Sabah erken saatlerden itibaren sandık merkezleri çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, sandıkları ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, ordu ve emniyet mensuplarının seçime ilgisinin yüksek olduğunu, şu ana kadar tüm işlemlerin sorunsuz ilerlediğini belirtti.

YSK'ya bağlı bin 844 personelin ülke genelinde ordu ve güvenlik güçlerinin oy verme işlemi boyunca görev yapacağı aktarılırken, güvenlik güçlerinin oylarının da 6 Mayıs'ta ülke genelindeki oy verme işleminin ardından sayılacağı kaydedildi.

- Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler

"Arap Baharı" isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, 6 Mayıs'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidiyor.

Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışacak. Adaylardan, yüzde 52'den fazlasını 35 yaş altı gençler oluşturuyor.

Ülke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak.

YSK'nın açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus yerel seçimler

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