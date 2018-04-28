Tunus'ta ordu ve emniyet personeli yarın oy kullanacak

TUNUS (AA) - Tunus'ta emniyet ve orduya mensup 36 bin 495 seçmenin, 359 ayrı sandıkta yerel seçimler için yarın oy kullanacağı bildirildi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, başkentte emniyet ve ordu mensuplarının yarın gerçekleşecek oy kullanma işlemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tunus ülke tarihinde ordu ve emniyet mensuplarının ilk defa oy kullanarak seçimlere katılacağına işaret eden Mansari, 350 yerel yönetim birimi için 359 sandıkta 36 bin 495 ordu ve emniyet mensubunun oy kullanacağını söyledi.

Emniyet ve ordu mensuplarının kimliklerinin gizliliğine ilişkin hassasiyet nedeniyle farklı günde oy kullandıklarını kaydeden Mansari, seçmen listelerinin sandıkların bulunduğu yere asılmadığını ve oy verme işleminin ardından seçmen mürekkebinin kullanılmayacağını belirtti.

Aynı zamanda ordu ve emniyet personelinin kimliğinin gizliliği nedeniyle basın mensuplarının oy verme işlemi sırasında görüntü almasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

YSK'ya bağlı bin 844 personelin ülke genelinde ordu ve güvenlik güçlerinin oy verme işlemi boyunca görev yapacağı aktarılırken, güvenlik güçlerinin oylarının da 6 Mayıs'ta ülke genelindeki oy verme işleminin ardından sayılacağı kaydedildi.