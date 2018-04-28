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Tunus'ta ordu ve emniyet personeli yarın oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

İlk kez seçmen sıfatı üstlenecek ordu ve emniyet mensupları, sandık güvenliği görevleri ve kimlik mahremiyeti nedeniyle bir hafta önce oy kullanıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta emniyet ve orduya mensup 36 bin 495 seçmenin, 359 ayrı sandıkta yerel seçimler için yarın oy kullanacağı bildirildi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, başkentte emniyet ve ordu mensuplarının yarın gerçekleşecek oy kullanma işlemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tunus ülke tarihinde ordu ve emniyet mensuplarının ilk defa oy kullanarak seçimlere katılacağına işaret eden Mansari, 350 yerel yönetim birimi için 359 sandıkta 36 bin 495 ordu ve emniyet mensubunun oy kullanacağını söyledi.

Emniyet ve ordu mensuplarının kimliklerinin gizliliğine ilişkin hassasiyet nedeniyle farklı günde oy kullandıklarını kaydeden Mansari, seçmen listelerinin sandıkların bulunduğu yere asılmadığını ve oy verme işleminin ardından seçmen mürekkebinin kullanılmayacağını belirtti.

Aynı zamanda ordu ve emniyet personelinin kimliğinin gizliliği nedeniyle basın mensuplarının oy verme işlemi sırasında görüntü almasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

YSK'ya bağlı bin 844 personelin ülke genelinde ordu ve güvenlik güçlerinin oy verme işlemi boyunca görev yapacağı aktarılırken, güvenlik güçlerinin oylarının da 6 Mayıs'ta ülke genelindeki oy verme işleminin ardından sayılacağı kaydedildi.

-Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler

"Arap Baharı" isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, 6 Mayıs'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidiyor.

Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışacak. Adaylardan, yüzde 52'den fazlasını 35 yaş altı gençler oluşturuyor.

Ülke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

İlk kez seçmen sıfatı üstlenecek ordu ve emniyet mensupları, sandık güvenliği görevleri ve kimlik mahremiyeti nedeniyle bir hafta önce oy kullanıyor

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