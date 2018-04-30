Tunus'ta ordu ve emniyet personelinden seçimlere düşük katılım

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi sandık başına giden emniyet ve ordu mensuplarının seçime katılım oranının yüzde 12'de kaldığını bildirdi.

YSK Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, sandıkların yerel saatle 18.00'te kapanmasının ardından başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, 36 bin 495 ordu ve emniyet mensubunun seçime katılım oranının yüzde 12'de kaldığını, bu seçmenlerden yalnızca 4 bin 492'sinin oy kullandığını belirtti.

Mansari, emniyet mensuplarının seçimleri boykot etmesi nedeniyle oy kullanma oranının düşük kaldığını dile getirdi.

Mansari, 350 belediyeden 11'inde seçime katılımın yok denecek kadar az olduğuna işaret ederek, en yüksek katılım oranının yüzde 23 ile El-Munastır kentinde, en düşüğünün de üzde 5 ile Cendube ilinde kaydedildiğini açıkladı.

Emniyet sendikaları daha önce emniyet teşkilatının tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.