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Tunus'ta ordu ve emniyet personelinden seçimlere düşük katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 03:27 | Son Güncelleme

YSK, ordu ve emniyet mensuplarının seçimlere katılım oranını yüzde 12 olarak açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi sandık başına giden emniyet ve ordu mensuplarının seçime katılım oranının yüzde 12'de kaldığını bildirdi.

YSK Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, sandıkların yerel saatle 18.00'te kapanmasının ardından başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, 36 bin 495 ordu ve emniyet mensubunun seçime katılım oranının yüzde 12'de kaldığını, bu seçmenlerden yalnızca 4 bin 492'sinin oy kullandığını belirtti.

Mansari, emniyet mensuplarının seçimleri boykot etmesi nedeniyle oy kullanma oranının düşük kaldığını dile getirdi.

Mansari, 350 belediyeden 11'inde seçime katılımın yok denecek kadar az olduğuna işaret ederek, en yüksek katılım oranının yüzde 23 ile El-Munastır kentinde, en düşüğünün de üzde 5 ile Cendube ilinde kaydedildiğini açıkladı.

Emniyet sendikaları daha önce emniyet teşkilatının tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.

- Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler

"Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, 6 Mayıs'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidecek.

Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için 50 bin aday yarışacak. Adaylardan, yüzde 52'den fazlasını 35 yaş altı gençler oluşturuyor. Ülke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak.

YSK'nın açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

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