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Tunus'ta oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi bitti

TUNUS (AA) - Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına başlandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), oy verme işleminin tamamlanmasından 3 saat önce ülke genelindeki katılım oranının yüzde 21 olduğunu açıkladı. YSK, kayıtlı 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 89 bin 360'ının yerel saat 15.00 itibariyle sandıklara giderek oy kullandığını duyurdu.

YSK'nin talimatı doğrultusunda ülke genelinde 179 sandık "güvenlik koşulları göz önüne alınarak 2 saat erken kapatıldı.

Seçim kanununa göre seçim yasakları bu gece yarısı bitiyor. Kesin sonuçların ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler daha önce dört defa ertelenmişti.

YSK'nin açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

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Tunus yerel seçim

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