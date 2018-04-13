HABER

Tunus'ta patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:53 | Son Güncelleme

Başkentin güneyindeki Kılibya kentinde bir evde patlama meydana geldi

TUNUS (AA) - Tunus'un sahil kenti Kılibya'da, radikal eğilimli oldukları düşünülen kişilerin yaşadığı bir evde patlama meydana geldiği bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nabil vilayetine bağlı sahil bölgesindeki Kılibya kentinde radikal eğilimli olduklarından şüphelenilen kişilerin yaşadığı bir evde patlama meydana geldi.

Açıklamada evde yüksek miktarda patlayıcı bulunduğu belirtilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Bomba uzmanı ekiplerin patlamanın içeriğine dair incelemelerinin sürdürdüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu evde 1,5 litre aseton, yedi cep telefonu ve bomba yapımında kullanıldığı düşünülen kablolar ele geçirildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada 35 yaşında olduğu belirtilen ev sahibinin kimliği açıklanmadı.

Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.