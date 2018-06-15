Tunus'ta Ramazan Bayramı kutlanıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta Müslümanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için tarihi Zeytune Camisi'ne akın etti.

Başkent Tunus'taki Eski Şehir olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Zeytune Camisi bayram namazı için Müslümanların adresi oldu.

Tunus'a özgü geleneksel Cellabe kıyafetlerini giyen Tunuslular, tarihi caminin avlusunu sabah saatlerinden itibaren doldurdu. Tunuslular, tekbirler eşliğinde namaz saatini bekledi.

Namazın ardından, hutbede Ramazan Bayramı'nda küslerin barışması, sosyal bağların kuvvetlendirilmesi tavsiye edilirken, İslam ülkelerinin barış ve refahı için dua edildi.

Namaz sonrası her yaştan ve farklı milletlerden Müslümanlar bayramlaştı.

