Tunus'ta Sosyal Demokrat Yol Partisi hükümetten çekildi

TUNUS (AA) - Tunus Sosyal Demokrat Yol Partisi, hükümetten çekilerek Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı Semir Tayyib'in görevinden istifa ettiğini açıkladı. Partinin internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin içine girdiği çekişmeler sonucunda ülkenin yüksek çıkarlarına hizmet edemediği ve partinin hükümette kalmasının anlamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, hükümette bulunduğu sürece parti genel sekreterliği görevinin dondurulduğuna işaret edilerek, Tayyib'in istifasının ardından genel sekreterlik görevine geri döneceği aktarıldı. Parlamentoda temsili bulunmayan ve hükümette Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanlığı ile temsil edilen Tunus Sosyal Demokrat Yol Partisi, 2016 yılından bugüne kadar kurulan ulusal uzlaşı hükümetlerinde bulunmuştu. Benzer şekilde, kabinede revizyon tartışmalarını gerekçe göstererek Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlarla İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiye görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de hafta sonu verdiği televizyon röportajında, ülkede yaşanan kriz çözülmezse Başbakan Yusuf Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden güvenoyu alması gerektiğini söylemişti. Tunus'taki özel bir televizyon kanalına konuşan Sibsi, mevcut siyasi tıkanıklığın devam etmesinin mümkün olmadığını, kötüden daha kötüye gidişin başladığını belirtmişti. Siyasi güçlerin üzerinde müttefik olduğu bir hükümet olmadığı sürece halkın taleplerinin kısmen bile olsa karşılanamayacağını aktaran Sibsi, Tunus'ta etkin olan güçlerin hükümetle ilgili tavırlarındaki farklılığın sona ermesi gerektiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Sibsi, ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulmak amacıyla siyasi parti ve sivil toplum liderleriyle bir araya gelmiş ancak toplantıdan somut bir sonuç çıkmamıştı.

- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon konusunda" anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve UGTT Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, UTICA ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Kartaca 2 Anlaşması ismi verilen süreci süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanının oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi sürecin ardından yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Başbakan Şahid, kendisine yönelik istifa çağrıları yapan Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Nida Tunus Partisi lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

