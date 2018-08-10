TUNUS (AA) - Tunus'un orta kesiminde yer alan Sidi Bouzid kentinde yüzlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin meclise sunduğu önerilere karşı gösteri düzenledi.

Kentteki yaklaşık 20 derneği bünyesinde barındıran Sidi Bouzid Yerel Dernekler Koordinasyonunun çağrısıyla, Rahmet Camisi önünde bir araya gelen göstericiler, Muhammed el-Buazizi Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Birlik..Ulusal bayrağın altında birlik", "Tunus halkı özgürdür. Rapor meclisten geçmeyecek" ve "Bugünden sonra korku yok" şeklinde sloganlar attı.

Koordinasyonun sorumlusu Abdulhamid Hamdi, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin raporunda ifade edilenler, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetine karşı kaba ve aşağılayıcı bir saldırganlıktır." dedi.

Hamdi, raporda sunulan önerilerin, Tunus devletinin İslami otoriteyle yönetileceğini vurgulayan 2014 Anayasasının 1, 6 ve 7'nci fıkrasına aykırı olduğunu kaydetti.

Lise öğretmenliğinin yanı sıra bir camide de hatiplik yapan Belkasım Hiclavi, raporda sunulan önerilerin, (13 Ağustos 1956'da yayımlanan ve medeni kanunları düzenleyen) Mecelle'ye aykırı olduğunu ifade etti.