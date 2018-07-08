Tunus'ta terör saldırısı: 9 ölü

TUNUS (AA) - Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tunus resmi televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafız Birimlerinde görevli güvenlik güçleri, Cendube vilayetinin Gar ed-Dima bölgesinde terör saldırısının hedefi oldu.
Güvenlik güçlerini taşıyan iki araca, Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede seyir halindeyken önce bombalı saldırı düzenlendi. Ardından silahlı bir grubun araçtaki güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu.
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